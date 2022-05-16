شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الله فرماجو مهنئا الرئيس الصومالى الجديد: أدعو له بالنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الصومالي المنتهي ولايته محمد عبد الله فرماجو، الرئيس الفائز بالانتخابات الرئاسية حسن شيخ محمود، قائلا: "أهنئ الرئيس المنتخب أخي فخامة الرئيس حسن شيخ محمود على انتخابه الرئيس العاشر لأمتنا".

وكتب فرماجو على تويتر: إنني أحث جميع رفاقي المواطنين على دعمه وأدعو له بالنجاح، وأود أن أعبر عن تقديري لكل من ساهم في انتخابات سلسة وسلمية".

وبعد انتخابات ماراثونية تنافس فيها 36 مرشحا، بث التلفزيون الرسمي وقائعها مباشرة، نال الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود 165 صوتا؛ أي أكثر من العدد المطلوب للفوز في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد.

يذكر أن محمد عبد الله فرماجو، أقر البرلمان الصومالي، بتعيينه في منصب الرئيس بتاريخ 31 أكتوبر 2010، وخسر الانتخابات الرئاسية التي أجرها البرمان أمس الأحد، وفاز بها حسن شيخ محمود الذى كان يتولى المنصب في 2012.