شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعلن مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي مقتل ستة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب شرقي الموصل.

وقال الجهاز - في بيان له أوردته قناة " السومرية نيوز" مساء الأحد، إنه "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة نفذت على إثرها القوات الجوية غارة استهدفت وكرا لعناصر داعش الإرهابي في جبال مخمور.

وأضاف أن هذه العملية تأتي استمرارا لسلسلة الجهود المشتركة التي تقوم بها القوات العراقية لمكافحة فلول الإرهاب.