شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وبنجلادش يبحثان سبل دعم علاقات التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير العمل الأردني نايف استيتية مع وزير رعاية المغتربين والتوظيف في الخارج البنجالي عمران أحمد ، سبل تعزيز و دعم التعاون المشترك بين البلدين.



وأكد الوزيران خلال لقائهما اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) - عمق علاقات الصداقة بين البلدين، وحرص قيادة البلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية خصوصا في مجال العمل.



وأكد وزير العمل الأردني أن وزارة العمل تؤكد على من مدى التزام المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة للعمالة الأردنية وغير الأردنية على حد سواء، مضيفا أن الوزارة على استعداد لاستقبال أي ملاحظات أو شكاوى عمالية من العمالة غير الأردنية أسوة بالعمالة الأردنية.. مشيراً إلى أن الوزارة على استعداد لدراسة أي مقترح لتطوير سبل التعاون بين البلدين الصديقين.