شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى العراقى يؤكد أهمية تركيز "الناتو" على تطوير قدرات القوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أهمية تركيز عمل بعثة حلف شمال الأطلنطي "الناتو" في بلاده على تطوير قدرات القوات العراقية وإنجاح مهمة تدريبها.



وقال بيان صادر عن مكتب الأعرجي- أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن الأعرجي استقبل قائد بعثة حلف "الناتو" الجديد في العراق الفريق جيوفاني لانوتشي، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث ملف مخيم الهول الحدودي، والتأكيد على أهمية الإسراع في غلق هذا الملف.



من جانبه، أكد جيوفاني أهمية الاستمرار في مواجهة تهديدات عصابات "داعش" الإرهابية، مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار عاملان مهمان بالنسبة للعراق والمنطقة.