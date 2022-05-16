شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: رصدنا مخالفات للصمت الانتخابى فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المراقبين في بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية بلبنان جورج هولفيني، أن فريق العمل سجل العديد من المخالفات للصمت الانتخابي على المحطات التلفزيونية الرئيسية بما في ذلك ظهور محتوى سياسي من المرشحين.



وأضاف هولفيني - في مؤتمر اليوم - أن البعثة ستقدم في مؤتمر صحفي بعد غد الثلاثاء تقييما لم رصده المراقبون خلال الحملات الانتخابية وفي يوم الانتخابات.

وأوضح أن فريق العمل المكون من 170 مراقبا على الأرض رصد فتح اللجان في الموعد المحدد لها مع وجود تأخير بسيط في عدد محدود من اللجان، مشيرا إلى أن هناك عدم إمكانية وصول للناخبين من ذوي القدرة المحدودة في ثلثي مراكز الاقتراع التي تقوم البعثة بمراقبتها.



وأشار إلى أن أعضاء البعثة انتشروا في كل الدوائر الصغرى البالغ عددها 26 وكل الدوائر الكبرى البالغ عددها 15 دائرة.



وشدد على أن فرق البعثة ستظل متواجدة في جميع المناطق اللبنانية حتى انتهاء العملية الانتخابية بالإضافة إلى انتهاء عملية الفرز ووضع الجدول العام للنتائج، موضحا أن البعثة لا تتدخل مطلقا في العملية الانتخابية.