تعرف على أبرز المتأهلين للفوز برئاسة الصومال

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القاهرة - سامية سيد - انتهت الجولة الأولى والثانية من انتخابات الرئاسة بجمهورية الصومال الفيدرالية ، اليوم الأحد، وسط حضور قوي من مراقبين وممثلين من المجتمع المدني والدولي، لمراقبة نزاهة السباق الرئاسي في البلاد.

وتأهل الرئيس الصومالى الحالي والمنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو مع ثلاثة مرشحين آخرين إلى جولة ثالثة من الانتخابات الرئاسية.

وتنافس في الجولة الثانية 4 مرشحين هم سعيد عبدالله دني رئيس ولاية بونتلاند ، وحصل على 68 صوتا، ومحمد عبدالله فرماجو الرئيس المنتهية ولايته حصل على 83 صوتا ، وحسن شيخ محمود الرئيس الصومالي السابق، حصل على 110 أصوات، وحسن على خيري رئيس الوزراء السابق، حصل على 63 صوتا.

ومن بين أبرز المتأهلين:

رئيس الدولة المنتهية ولايته محمد عبد الله محمد المعروف باسم فرماجو:

ولد في عام 1962، وهو تاسع رؤساء الصومال، وعمل فى شبابه موف وزارة الخارجية، كما شغل منصب سكرتير أول في السفارة الصومالية بواشنطن.

وبين عامي 1994 و2010، تدرج فرماجو، في عدة مناصب في بلدية بوفالو بولاية نيويورك الأمريكية، كما حصل في تلك الفترة درجة ماجستير في العلوم السياسية من جامعة ولاية نيويورك.

تم تعيينه رئيسا للوزراء في نوفمبر 2010، وفاز بالرئاسة في 2017، وانتهت ولايته فى فبراير 2021، وهو المرشح الاوفر حظا.

الرئيس السابق حسن الشيخ محمود:

وتولى رئاسة الصومال بين عامى (2012-2017) ولد عام 1955 في مدينة جللقسي وسط الصومال، وحصل في عام 1981، على بكالوريوس في التربية من الجامعة الوطنية، وعمل شيخ محمود في عدد من المنظمات الدولية المحلية حتى عام 1993، وأسس "جامعة سيمد"؛ إحدى الجامعات الأهلية المرموقة في البلاد.

في عام 2012، فاز بالمنصب في 2012 وظل رئيسا حتى 2017، وعقب انتهاء ولايته اصبح زعيما للمعارضة ضد نظام الرئيس المنتهية ولايته فرماجو عبر حزبه اتحاد السلام والتنمية.