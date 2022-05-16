شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين بشدة التفجير الإرهابى بباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة، اليوم الأحد، التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مركبة عسكرية في منطقة وزيرستان شمال غربي باكستان، وأودى بحياة عدد من الأبرياء من بينهم جنود وأطفال.



وأعربت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتعارض مع المبادئ والقيم الأخلاقية والدينية والإنسانية كافة.



وأكدت الوزارة تضامن البحرين التام مع باكستان في حربها ضد الإرهاب، مجددة موقفها الثابت والراسخ في نبذ العنف والتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه أو مبرراته.