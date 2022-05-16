شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قياسى فى درجات الحرارة بالسعودية.. جدة تقترب من 50 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت درجات الحرارة فى جدة بالسعودية، الأحد، مستويات قياسية، بلغت 48.3 درجة في الظل، كما سجلت كذلك مكة المكرمة 47.5 درجة نهارا.

وأطلق مغردون عبر موقع تويتر هاشتاق "#جدة_الآن" استعرضوا من خلاله حرارة الشمس في جدة ودرجة الحرارة التي قاربت الـ50 درجة مئوية.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعى توقف عدد من المركبات في جدة بسبب ارتفاع حرارة المحرك.

بدوره، لفت المركز الوطنى للأرصاد فى السعودية إلى أنه يقيس درجة الحرارة فى الظل وليس تحت أشعة الشمس.

وتوقع المركز في وقت سابق، طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، مع سماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، والحدود الشمالية والجوف.

كما حذر المركز من موجة طقس حارة على عدد من أجزاء ومناطق المملكة، متوقعًا أن يشهد الطقس نشاطًا للرياح السطحية والتي تؤدى إلى عوالق ترابية وتدنى فى مستوى الرؤية حتى المساء.