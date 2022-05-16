شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا يلتقى الشيخ محمد بن زايد لتقديم واجب العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازى من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى وفاة الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطانى إن جونسون هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات أثناء زيارته لتقديم واجب العزاء فى الشيخ خليفة بن زايد اليوم الأحد.

وأضاف أن رئيس الوزراء البريطانى أكد مواصلة العمل مع الإمارات لمصلحة شعبينا وأمنهما وازدهارهما.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس:"أهنئ الشيخ محمد بن زايد لتوليه رئاسة دولة الإمارات ونتطلع لتعزيز العلاقات القوية بيننا".

وكان بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء، السبت قد قال إن جونسون الذى قال إنه يشعر بحزن عميق لوفاة الشيخ خليفة سينتهز فرصة الزيارة "لتعزيز الروابط القوية بين المملكة المتحدة والإمارات والتى ستستمر تحت رئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

ولم تنقطع التعازى من قادة ورؤساء العالم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات فى وفاة الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

واليوم الأحد، تقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات التعازى والمواساة فى وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى رئيس موريتانيا والوفد المرافق له.

كما تقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التعازى من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وقاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان ووافل رامكالاون رئيس سيشيل وفينكايا نايدو نائب رئيس جمهورية الهند.