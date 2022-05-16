شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الصومالية وبدء فرز الأصوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بجمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الأحد، وسط حضور قوي من مراقبين وممثلين من المجتمع المدني والدولي، لمراقبة نزاهة السباق الرئاسي في البلاد وقثا لوكالة الانباء الوطنية الصومالية.

وصوّت في الجولة الأولى من الانتخابات، 328 نائبا من أصل 329 من إجمالي عدد نواب بمجلسي الشعب ومجلس الشيوخ.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية، التي تجري في العاصمة مقديشو، في الجولة الأولى 36 مرشحا، بعد استقالة 5 مرشحين قبيل انطلاق التصويت اليوم.

وأبرز المرشحين في الجولة الأولى، سعيد عبدالله دني رئيس ولاية بونتلاند، حصل على 65 صوتا، ومحمد عبدالله فرماجو الرئيس المنتهية ولايته حصل على 59 صوتا ، وحسن شيخ محمود الرئيس الصومالي السابق، حصل على 52 صوتا، وحسن على خيري رئيس الوزراء السابق، حصل على 47 صوتا، وشيخ شريف شيخ أحمد الرئيس الصومالي الأسبق، حصل على 39 صوتا.

وينتقل المرشحون الأربعة الحاصلين على أكثر الأصوات إلى الجولة الثانية، في حال لم يفز أحد المرشحين على ثلثي المقترعين.

ومن المقرر، أن يستأنف النواب الدورة الثانية للجسم فيمن يكون رئيسا البلاد في السنوات الأربع القادمة.