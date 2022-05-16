شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية: 100 ألف عنصر أمني ينتشرون بالبلاد لتأمين الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن هناك 100 ألف عنصر أمني ينتشرون في أنحاء البلاد لتأمين الانتخابات النيابية التي تجري اليوم على كافة الأراضي اللبنانية، خلال تفقده غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) في الأشرفية.

وأضاف ميقاتي: "أن ما يجري اليوم ليس بالأمر السهل في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد"، معربًا عن تقديره لقوى الأمن لدورها الكبير خصوصا في إنجاح هذا اليوم المميز ديموقراطيًا.

وأوضح أن الشوائب التي يحكى عنها تتكرر في كل الانتخابات وتجري متابعتها ومعالجتها ميدانيًا وفي اتصالات مع المعنيين، مؤكدًا أن المهم أن يربح لبنان في النهاية، داعيًا جميع اللبنانيين إلى القيام بواجبهم الوطني اليوم، مؤكدا أنه لا حق لهم في الانتقاد إذا تقاعسوا عن الاقتراع.

وفي السياق ذاته، تفقد ميقاتي ووزير الداخلية غرفة عمليات مقر المديرية العامة للأمن العام، حيث استقبلهما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم..وأشاد ميقاتي بالدور الكبير الذي يقوم به الأمن العام خصوصا في هذا اليوم الانتخابي.