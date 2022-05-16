شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لبعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية في بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية من نشاطها اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت من خلال جولات قام بها رئيس البعثة الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي على لجان الإقتراع وغرف العمليات المركزية، وذلك بحضور عضوي البعثة السفير المفوض أحمد أمين المنسق العام مدير إدارة الانتخابات بالجامعة والسكرتير أول أنيسه منى رابط المسئولة الإعلامية للبعثة.



واستهل السفير خطابي نشاطه اليوم بتفقد عدد من لجان الاقتراع التي فتحت أبوابها أمام الناخبين في السابعة من صباح اليوم، وأطلع على آليات التصويت والإجراءات المتخذة لضمان سرية التصويت وآليات عمل مندوبي المرشحين وسبل منع التأثير ذلك على قرار الناخبين، بالإضافة للسماح بعمل المراقبين ووسائل الإعلام.



كما راقبت البعثة برئاسة السفير خطابي وسائل تأمين الناخبين والالتزام بالحرم الآمن للجان الانتخابية، وقامت البعثة بجولة في المركز الانتخابي بمقر مركز إطفاء بيروت بالكرانتينا برفقة محافظ بيروت القاضي مروان عبود وانتقلا بين لجان الاقتراع الخمسة عشر داخل المركز للإطمئنان على سير العملية الانتخابية ورصد أي ملاحظات.



كما تفقد رئيس البعثة وأعضائها غرفة عمليات وزارة الداخلية بالعاصمة اللبنانية بيروت وأطلع على آليات احتساب نسب التصويت من خلال الربط مع جميع اللجان بكافة الأراضي اللبنانية، ثم تفقد مركز تلقى الشكاوى عبر المكالمات الهاتفية ووسائل الاتصال التي حددتها اللجنة، حيث استمع إلى شرح مفصل من رئيس غرفة العمليات حول آليات التعامل مع الشكاوى التي ترد من مختلف الأنحاء ومن جميع اللجان، وخصوصا الشكاوى المتعلقة بالتجهيزات اللوجستية والشكاوى الأخرى بلجان مختلفة، كما أطلع على آلية تسجيل الشكاوى إليكترونيا لتوثيقها وتدوين الحلول التي تمت وسبل التعامل معها.



والتقى السفير احمد رشيد خطابي بوزير الداخلية اللبنانية أثناء تفقده سير متابعة الانتخابات النيابية واستمع منه إلى شرح مفصل حول الشكاوى التي تم التعامل معها على مدار اليوم.



على صعيد متصل، قامت فرق بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات بالانتشار بمختلف الدوائر التي تجري فيها الانتخابات لمتابعة عمليات التصويت حتى غلق اللجان في السابعة من مساء اليوم.