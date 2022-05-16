شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: الإمارات العربية المتحدة شريك استراتيجي لفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإمارات العربية المتحدة شريك استراتيجي لفرنسا، وأنها حقيقة تثبتها درجة التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة، من بينها الدفاع والثقافة والتعليم.



وقال المكتب الرئاسي الفرنسي- في بيان أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد: إن ماكرون قدم خالص تعازيه لنظيره الإماراتي الرئيس الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أول أمس الجمعة، حيث توافد قادة العالم على الدولة الخليجية؛ لتقديم واجب العزاء.

وأشار البيان إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد عقد محادثات مع نظيره الفرنسي ماكرون خلال لقائهما، اليوم، بإمارة أبو ظبي.



وكانت السلطات الإماراتية قد نكست الأعلام إلى النصف في جميع أنحاء البلاد لمدة 40 يوما؛ حدادا على الشيخ خليفة، الذي تولى السلطة بعد وفاة والده الرئيس المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، في عام 2004.