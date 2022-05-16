شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى: مقتل عنصرين من داعش جراء اشتباكات مع قوات الأمن بكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بمقتل عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي جراء اشتباك بين القوات الأمنية وعناصر داعش في محافظة كركوك.



وقال المصدر- حسبما أفادت قناة "الإخبارية" العراقية: إن القوات الأمنية في كركوك اشتبكت مع عناصر "داعش" بقرية أبو خناجر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل عنصرين من داعش والاستيلاء على اعتدة ومعدات، مبينا أن الاشتباك أسفر أيضا عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن.