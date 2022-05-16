شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى السعودى" يؤكدون أهمية التوسع في الخدمات التي تقدم للحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى السعودي، اليوم الأحد، أهمية التوسع في الخدمات التي تقدم في المشاعر المقدسة للحجاج والمعتمرين، والتوسع في المبادرات التي تقدمها والتطبيقات الإلكترونية، بما يسهل العديد من المعوقات التي تواجه الحجاج والمعتمرين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد، اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، بمشاركة نائب وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط؛ لمناقشة استعدادات الوزارة لموسم الحج والعمرة لهذا العام، وخطط الوزارة التشغيلية، وكذلك عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمرة واحتياجات الوزارة ومتطلباتها للقيام بمهامها على أكمل وجه، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للمعتمرين من الداخل والخارج.



كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة والمشاريع التطويرية لدى وزارة الحج والعمرة، خلال حج هذا العام.