شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية: إجراء الانتخابات النيابية رسالة بأن الدولة قادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن إجراء الانتخابات النيابية اليوم، رسالة لكل المشككين، بأن الدولة قادرة والأمور مضبوطة، وكل الفضل يعود للقوى الأمنية وبخاصة الجيش، داعيا الجميع إلى تغليب الروح الوطنية على المصلحة الشخصية، جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأحد، غرفة العمليات في قيادة الجيش اللبناني، بحضور وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون للإطلاع على الإجراءات المتخذة في متابعة سير العملية الانتخابية.

وأضاف ميقاتي من غرفة عمليات قيادة الجيش، أنه رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها الجيش، فإنه مستمر في أداء مهماته بكل انضباط، موضحا أن هذا أمر مقدر جدا، مؤكدا أن عين الجيش ساهرة على الوطن وستبقى كذلك.

من جانبه، وجه وزير الدفاع الوطني موريس سليم التحية لجهود العسكريين خلال هذا اليوم الانتخابي المهم، مؤكدا أن المواطنين يستطيعون ممارسة حقهم الديموقراطي في الاقتراع بفضل إيمانهم بوطنهم وحكمة قيادتهم.

وأوضح قائد الجيش العماد جوزاف عون أن إيمان العسكريين وإرادتهم الصلبة هما الحافز لاستمرارهم في تنفيذ مهماتهم على الرغم من كل الظروف الصعبة.