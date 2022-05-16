شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يقدم واجب العزاء فى وفاة رئيس الإمارات الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط توجه إلى أبو ظبي صباح اليوم الأحد لتقديم العزاء.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد نعى أول أمس الجمعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في بيان رسمي أعرب خلاله عن خالص تعازيه لدولة الإمارات، قيادةً وحكومة وشعباً، في هذا المُصاب الجلل قائلاً إن "فقيد الأمة العربية قد أثرى خلال حياته مناحي العمل العربي المشترك بشكلٍ ملموس وفعّال"، مضيفاً أن الفقيد ظل طوال رئاسته للدولة على خُطى الراحل العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في دعم وتعضيد المصلحة العربية والحقوق العربية، كما ظلت دولة الإمارات نموذجاً للعطاء والتكاتف مع عموم أسرتها العربية.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط كان قد وجه بتنكيس علم الجامعة العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على روح فقيد الأمة العربية.