دراسة: الإفراط بتناول "الباراسيتامول" قد يتلف الكبد والكليتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

حذرت وزارة الصحة البريطانية، من أن الإفراط بتناول مسكن الألم المعروف ”الباراسيتامول“، يمكن أن يؤدي إلى تلف الكبد والكليتين، والوفاة في مرحلة لاحقة.



ولفتت في دراسة نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الأحد، إلى أنه في حين يعتبر ”الباراسيتامول“ آمنًا عند تناوله بالجرعة الصحيحة، فإنه يأتي أيضًا مع قائمة خطيرة من الآثار الجانبية في حال تم تناول جرعات زائدة.

وقالت الدراسة: ”أثبتت الأبحاث أن الجرعات الزائدة من الباراسيتامول يمكن أن تسبب آثارًا جانبية خطيرة.. لذلك يجب عدم زيادة الجرعة أو تناول جرعة مضاعفة إذا كان الألم شديدًا.. ويستند هذا التحذير إلى قدرة هذا المسكّن على إحداث تلف في الكبد أو الكلى“.