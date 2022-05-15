شكرا لقرائتكم خبر عن عدن: نجاة رئيس "العمليات المشتركة اليمنية" من انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجا رئيس هيئة العمليات المشتركة اليمنية، للمنطقة العسكرية الرابعة اللواء صالح علي، من الانفجار الذى استهدف موكبه في منطقة "المعلا" بمحافظة عدن. وفقا لما لقناة "اليمن" الإخبارية.

وكانت سيارة مفخخة استهدفت موكب اللواء صالح علي حسن أثناء مروره بالقرب من شرطة المعلا ومقر الحزب الاشتراكي اليمني بمدينة عدن.

وأشارت إلى أن الانفجار لم يسفر عن وقوع أى ضحايا أو إصابات باستثناء تضرر عدد من السيارات والمباني القريبة من موقع الانفجار.