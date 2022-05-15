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السفارة السعودية فى فيينا: لا اشتراط لشهادة التحصين والفحص لدخول النمسا

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القاهرة - سامية سيد - كشفت السفارة السعودية في العاصمة النمساوية (فيينا)، أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الأحد إلغاء جميع اشتراطات السفر بما يتعلق بفيروس ، ابتداء من الغد. وفق "عكاظ" .

وقالت السفارة: «بناء عليه لم تعد شهادات التحصين والفحص ضرورية لدخول جمهورية النمسا من كل دول العالم».

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أكدت أمس تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9114 حالة وفاة، وتجاوزت الإصابات في العالم أكثر من 518 مليون حالة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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