شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية فى فيينا: لا اشتراط لشهادة التحصين والفحص لدخول النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت السفارة السعودية في العاصمة النمساوية (فيينا)، أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الأحد إلغاء جميع اشتراطات السفر بما يتعلق بفيروس كورونا، ابتداء من الغد. وفق "عكاظ" .

وقالت السفارة: «بناء عليه لم تعد شهادات التحصين والفحص ضرورية لدخول جمهورية النمسا من كل دول العالم».

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أكدت أمس تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9114 حالة وفاة، وتجاوزت الإصابات في العالم أكثر من 518 مليون حالة.