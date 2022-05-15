شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية اللبنانية: لا تمديد للاقتراع بعد 7 مساء إلا باللجان المكتظة بالناخبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الداخلية اللبنانية إنه لا صحة لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بخصوص إمكانية إصدار وزير الداخلية قرارا بتمديد مدة الاقتراع ما بعد الساعة السابعة مساء، وأنه سبق ان اعتمد هذا التدبير في الانتخابات النيابية العامة للعام 2018، وهذا عار من الصحة.

وأوضح، بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات فى لبنان القاضي بسام مولوى، أن المادة 97 من قانون الانتخاب قد نصت على وجوب اعلان رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء، ما لم يكن ثمة ناخبين حاضرين في باحة مركز الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد، حيث يصار عندها الى تمديد المدة لحين تمكينهم من الاقتراع ويشار الى هذه الواقعة في محضر القلم، وعليه، فإنه يحصر تمديد الاقتراع فقط في حال ثمة ناخبين حاضرين في باحة مركز القلم حيث يتم اغلاق المدخل المؤدي الى باحة المركز من قبل عناصر قوى الامن الداخلي المولجة بحفظ الامن داخل المركز الى حين تمكينهم من الاقتراع.

ولم يحدث أن صدر أي قرار سابقا سيما في الانتخابات النيابية التي جرت عام 2018 يتعلق بتمديد مدة الاقتراع خلافا لأحكام المادة 97 أعلاه".