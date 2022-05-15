الجامعة العربية تعقد ورشة حول تأهيل ودمج الأطفال الذين يتخذون الشارع مأوى لهم

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القاهرة - سامية سيد - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة المرأة والأسرة والطفولة)، غدا الاثنين، بالشراكة مع المجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة اليونيسف، وبرنامج الخليج "آجفند" ورشة إقليمية بعنوان مقاربات ومداخل في تأهيل ودمج الأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم".

يأتي عقد الورشة تنفيذاً لتوصيات لجنة الطفولة العربية في دورتها الـ 25 برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشارك في أعمالها ممثلي الآليات المعنية بالطفولة في الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الطفولة في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الإعلاميون والخبراء المتخصصين في مجال الطفولة.

وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن جامعة الدول العربية تسعى من خلال عقد هذه الفعاليات إلى استعراض نتائج الدراسة التحليلية حول وضع الأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم بالوطن العربي، والتي أعدتها جامعة الدول العربية عام 2019، ومدى تأثير جائحة كورونا على هذه الفئة من الأطفال، بالإضافة إلى بحث سبل زيادة الدعم والحماية المقدمة للأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم، ودور المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية في مواجهة التحديات التي تواجه تلك الفئة من الأطفال.