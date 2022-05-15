شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بيروت: الانتخابات تسير بشكل جيد والأوضاع الأمنية مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محافظ بيروت القاضي مروان عبود إن العملية الانتخابية بالعاصمة تسير بشكل جيد جدا، موضحا أن الأوضاع الأمنية مستقرة ولم يتم الإبلاغ عن أية إشكالات أو أعمال عنف على مدار اليوم حتى الآن.



وأضاف عبود - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تفقد اليوم عددًا من اللجان في مختلف أنحاء العاصمة وخصوصا مركز إطفاء بيروت في الكرنتينا بالقرب من ميناء بيروت البحري وذلك لما له من رمزية هامة، حيث قدم أول 10 ضحايا في انفجار ميناء بيروت البحري عام 2020.



وأوضح أنه أطلع على سير العملية الانتخابية بشكل كامل وأطمأن لسيرها بشكل سلسل وفقا لما هو مرسوم لها، وكانت الأجواء إيجابية وعملية الانتخابات تسير وفقا لما هو مقرر.



وأكد أن الدولة اللبنانية نجحت في تأمين انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة للجميع، داعيا إلى ضرورة التعاون من أجل النهوض بلبنان الذي يحتاج الى جهود كبيرة واجماع وطني للخروج من الازمة.