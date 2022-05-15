شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السيادة السودانى يثنى على جهود جنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات السياسية بالسودان ودولة الجنوب وموقف تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، أثنى البرهان لدى لقائه بمكتبه اليوم مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك على الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الجنوب لتحقيق السلام والاستقرار بالبلاد.

وأوضح توت في تصريح صحفي أن اللقاء بحث التطورات السياسية بالسودان وملف الوساطة الثلاثية لحل الأزمة السياسية وموقف الحوار في هذا الصدد.

وأكد توت دعم دولة جنوب السودان للحل السوداني السوداني، مشيراً إلى حرص الرئيس سلفاكير على التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي لحل القضية من داخل البيت السوداني دون تدخلات خارجية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية بالسودان.

وقال المستشار توت إن المصير المشترك لشعبي البلدين يحتم عليهما التنسيق والتعاون في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجدد حرص دولة الجنوب على الجلوس مع كافة القوى السياسية السودانية دون إقصاء للوصول إلى حلول ترضي كافة الأطراف.