شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الجامعة العربية تتفقد عددا من لجان الاقتراع فى العاصمة اللبنانية بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية بلبنان، الأمين العام المساعد للجامعة السفير أحمد رشيد خطابي، برفقة محافظ بيروت، سير الانتخابات النيابية اليوم في عدد من لجان الاقتراع في مدينة بيروت.

وأطلع عبود وخطابي ووفد بعثة الجامعة العربية على سير العملية الانتخابية، حيث كان الانطلاق من مركز فوج اطفاء بيروت في منطقة الكرنتينا بجوار ميناء بيروت البحري.

واستعرض السفير أحمد رشيد خطابي، آليات التصويت داخل المركز الانتخابي الذي يضم 15 لجنة، وتحدث مع رؤساء اللجان والكتبة وعدد من الناخبين حول سير الانتخابات، كما تفقد الساتر وأطلع على عمليات التوقيع في الكشوف ووضع الحبر السري.

وتجرى المرحلة الرئيسية من الانتخابات النيابية اليوم في مختلف أنحاء لبنان لاختيار 128 نائبا بنظام القائمة النسبية من بين 718 مرشحا على 103 قوائم انتخابية في 15 دائرة انتخابية كبرى تضم 26 دائرة انتخابية صغرى وسط انتشار أمني مكثف