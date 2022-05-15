شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: نسبة المشاركة بالانتخابات النيابية 25% بعد 8 ساعات من فتح باب التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت نسبة المشاركة في التصويت بالانتخابات النيابية اللبنانية بجميع الدوائر 25.26 % من إجمالي من لهم حق التصويت، وذلك حتى الساعة الثالثة عصر اليوم، قبل قرابة 4 ساعات من الموعد المحدد لغلق لجان الاقتراع في السابعة مساء اليوم، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية والبلديات فى لبنان.

وجاءت أعلى نسبة مشاركة خلال 8 ساعات منذ فتح باب التصويت في منطقتي كسروان وجبيل بدائرة جبل لبنان الأولى (شمالي بيروت)، بنسب بلغت 42.04% و 38.56% على الترتيب، علما بأن كسروان مخصص لها 5 مقاعد للطائفة المسيحية المارونية، فيما يخصص لجبيل 3 مقاعد أحدها للشيعة واثنين للطائفة المارونية.

وجاءت أدنى نسبة تصويت في مدينة طرابلس التي بلغت فيها نسبة التصويت 12.55 % فقط ، وهي إحدى الدوائر الصغرى في دائرة الشمال الثانية ومخصص لها 8 مقاعد منها 5 للسنة ومقعد للعلويين ومقعد للموارنة ومقعد للروم الأرثوذكس.

ويحق لقرابة 4 ملايين مواطن لبناني التصويت في المرحلة الرئيسية والأخيرة من الانتخابات النيابية التي تجري اليوم، على أن تعلن النتائج النهائية بعد انتهاء عمليات الفرز والعد فور إغلاق عمليات التصويت في السابعة من مساء اليوم.