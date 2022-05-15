شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات اللبنانية: اتخاذ إجراءات فورية حيال خرق الصمت الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال ميقاتي بعد الأدلاء بصوته إن الدولة بكل أجهزتها مستنفرة لإنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي، موضحا أن الأمور تسير على ما يرام، وأن نسبة الاقتراع الصباحية جيدة، مؤكداً على أهمية توفير الكهرباء في مراكز الاقتراع خلال الليل.

ودعا ميقاتي اللبنانيين إلى اختيار الأفضل ومن يرونه مناسبا، مؤكدا أن الدولة استعدت لهذا الاستحقاق وجندت مائة ألف عنصر لإجراء الانتخابات، مثنيا على كل الجهود التي بذلت وستبذل من القضاة والموظفين والأمنيين، راجيا أن تحمل الأيام المقبلة الخير للبنان.