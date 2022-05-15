شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تبدأ اجتماعاتها فى القاهرة برئاسة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، حيث تعقد اجتماع الدورة العادية الـ 113 لمجلسها التنفيذي، واجتماع الدورة العادية الـ 57 لجمعيتها العمومية بداية من الغد وحتى 19 مايو الجارى بالقاهرة، برئاسة المملكة العربية السعودية، ومشاركة الدول أعضاء المجلس التنفيذي (المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والسودان، وسلطنة عمان، والكويت، والمغرب). وفق بيان لسفارة السعودية.

وأوضحت المنظمة، أن المجلس التنفيذي والجمعية العمومية سيناقشان تقرير إنجازات المنظمة خلال الأعوام الماضية في مجال الأنشطة والخدمات منها (التدريب، والفعاليات المتخصصة، والإنتاج الفكري والنشر العلمي، والخدمات الاستشارية، والجوائز المتخصصة والمكتبة الرقمية والمعلومات)، وخطة موازنة المنظمة للأعوام القادمة، وتقارير هيئة الرقابة المالية والإدارية ومدقق الحسابات الخارجي خلال الأعوام 2020-2021.

وأضاف البيان، أن المجلس التنفيذي والجمعية العمومية سيبحثان قضايا ومسائل لها علاقة بتطوير عمل المنظمة واستراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة، كما ستُعرض أفضل التجارب والممارسات الإدارية الناجحة من قبل ممثلي وزارة الخدمة المدنية في الدول العربية لتعميم الفائدة ونشر التجارب الرائدة في الدول العربية.