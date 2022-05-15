شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تبدأ اجتماعاتها فى القاهرة برئاسة السعودية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت المنظمة، أن المجلس التنفيذي والجمعية العمومية سيناقشان تقرير إنجازات المنظمة خلال الأعوام الماضية في مجال الأنشطة والخدمات منها (التدريب، والفعاليات المتخصصة، والإنتاج الفكري والنشر العلمي، والخدمات الاستشارية، والجوائز المتخصصة والمكتبة الرقمية والمعلومات)، وخطة موازنة المنظمة للأعوام القادمة، وتقارير هيئة الرقابة المالية والإدارية ومدقق الحسابات الخارجي خلال الأعوام 2020-2021.
وأضاف البيان، أن المجلس التنفيذي والجمعية العمومية سيبحثان قضايا ومسائل لها علاقة بتطوير عمل المنظمة واستراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة، كما ستُعرض أفضل التجارب والممارسات الإدارية الناجحة من قبل ممثلي وزارة الخدمة المدنية في الدول العربية لتعميم الفائدة ونشر التجارب الرائدة في الدول العربية.