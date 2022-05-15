شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الصومال الرئاسية 34 مرشحا .. تعرف على أبرز الوجوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الانتخابات الرئاسية فى الصومال، حيث ينتخب نواب البرلمان الفيدرالى، رئيسا جديدا من بين 34 مرشحا في اقتراع سري، يجرى في منطقة "أفسيوني" بالقاعدة الجوية على محيط المطار الدولي بمقديشو وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية.



ومن بين أبرز المرشحين: ومن بين أبرز المرشحين:

رئيس الدولة المنتهية ولايته محمد عبد الله محمد المعروف باسم فرماجو:

ولد في عام 1962، وهو تاسع رؤساء الصومال، وعمل فى شبابه موف وزارة الخارجية، كما شغل منصب سكرتير أول في السفارة الصومالية بواشنطن.

وبين عامي 1994 و2010، تدرج فرماجو، في عدة مناصب في بلدية بوفالو بولاية نيويورك الأمريكية، كما حصل في تلك الفترة درجة ماجستير في العلوم السياسية من جامعة ولاية نيويورك.

تم تعيينه رئيسا للوزراء في نوفمبر 2010، وفاز بالرئاسة في 2017، وانتهت ولايته فى فبراير 2021، وهو المرشح الاوفر حظا.

الرئيس السابق حسن الشيخ محمود:

وتولى رئاسة الصومال بين عامى (2012-2017) ولد عام 1955 في مدينة جللقسي وسط الصومال، وحصل في عام 1981، على بكالوريوس في التربية من الجامعة الوطنية، وعمل شيخ محمود في عدد من المنظمات الدولية المحلية حتى عام 1993، وأسس "جامعة سيمد"؛ إحدى الجامعات الأهلية المرموقة في البلاد.

في عام 2012، فاز بالمنصب في 2012 وظل رئيسا حتى 2017، وعقب انتهاء ولايته اصبح زعيما للمعارضة ضد نظام الرئيس المنتهية ولايته فرماجو عبر حزبه اتحاد السلام والتنمية.

الرئيس السابق شريف الشيخ أحمد:

سابع رؤساء الصومال تولى فى الفترة (2009-2012)، ولد عام 1964 في بلدة مهداي جنوب الصومال وتلقى تعليمه الأساسي في البلاد، وتعلم الشريعة والقانون في جامعات سودانية وليبية في التسعينيات، كان استاذا فى المعاهد الدينية قبل عام 2006، وتولى رئاسة الصومال 2009، وخلال فترة حكمه، نجح في إخراج حركة الشباب من العاصمة مقديشو وإجراء أول انتخابات داخل الصومال منذ عام 1967، وكان معارضا للرئيس فرماجو.

كما ترشح رئيس الوزراء السابق حسن علي خير الذي تولى المنصب من (مارس 2017 إلى يونيو 2020).، وبين المرشحين الآخرين رئيس منطقة بونتلاند سعيد عبد الله داني وسيدة واحدة فقط هي وزيرة الخارجية السابقة ونائبة رئيس الوزراء فوزية يوسف حاج آدم.

وبالقائمة أيضا قيادات بارزة في أحزاب المعارضة الصومالية يتقدمهم زعيم حزب "ودجر"، عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي، وزعيم حزب إليس عبدالقادر عوسبلي وزعيم حزب دن قرن، السفير طاهر محمود جيلي.