شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الانتخابات الرئاسية فى الصومال وسط إجراءات أمنية مشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية فى الصومال قبل قليل، عن بدء العملية الانتخابية الرئاسية، حيث ينتخب النواب، رئيسا جديدا من بين ٣٤ مرشحا في اقتراع سري، يجرى في منطقة “أفسيوني” بالقاعدة الجوية، على محيط المطار الدولي بمقديشو، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وقال إبراهيم معلمو من أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية: ”لكي يتم انتخاب الرئيس وفق مبادئ الدستور، ينبغي أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب، وأعضاء مجلس الشيوخ (١٨٤)، وإذا لم يجد هذا المجموع في الدورة الأولى، فيتم تنظيم دورة ثانية، يتسابق فيها المرشحون الأربعة الذين وصلوا إلى الطليعة.

وأضاف: ”وإذا لم ينجح أي منهم في هذه الدورة، ينظم اقتراعا جديدا بين المرشحين، اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الثانية”.

وكان كل من المرشح عبد الكريم حسين غوليد، وطاهر محمود غيلي، وعبد الناصر عبد الله، ومحمد سيرين، أعلنوا في وقت سابق انسحابهم عن خوض السباق الرئاسي.

وأوضح رئيس اللجنة أن مرشحين آخرين أعلنا انسحابهما من السباق الرئاسي.

هذا،وقد نفذت الشرطة الوطنية في وقت متأخر من الليلة الماضية، حظر التجوال الذي يمنع كافة الأنشطة حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية، كما تم تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من المطار، في خطوة لتأمين مقر العملية الانتخابية المزمع إجراؤها اليوم.

ومن بين أبرز المرشحين، رئيس الدولة المنتهية ولايته محمد عبد الله محمد المعروف باسم فرماجو مرشح لإعادة انتخابه وهو ما لم ينجح فى تحقيقه أى من الرؤساء السابقين الذين ترشح من بينهم 2 هذه المرة هما حسن الشيخ محمود (2012-2017) وشريف الشيخ أحمد (2009-2012). كما ترشح رئيس الوزراء السابق حسن على خير(مارس 2017 إلى يونيو 2020).

وبين المرشحين الآخرين رئيس منطقة بونتلاند سعيد عبد الله دانى وسيدة واحدة فقط هى وزيرة الخارجية السابقة ونائبة رئيس الوزراء فوزية يوسف حاج آدم.

وبالقائمة أيضا قيادات بارزة فى أحزاب المعارضة الصومالية يتقدمهم زعيم حزب "ودجر"، عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي، وزعيم حزب إليس عبدالقادر عوسبلى وزعيم حزب دن قرن، السفير طاهر محمود جيلي.