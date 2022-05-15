جوجل تكشف عن ساعتها الذكية المنافسة لساعات سامسونغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

خلال حدثها التقني الأخير كشفت جوجل عن تصميم وبعض خصائص ساعة Pixel Watch التي يتوقع أن تكون منافسا قويا لساعات سامسونغ الذكية.



وتبين الصور التي نشرت لـ Pixel Watch أن الساعة حصلت على شاشة دائرية منحنية الحواف بعض الشيء، وثبتت هذه الشاشة على هيكل مصنوع من المعادن المعاد تدويرها تبعا لغوغل، كما جهزت الساعة بأحزمة مطاطية أنيقة قابلة للاستبدال.

وتبعا لغوغل فإن الساعة المنتظرة ستعمل بنظام تشغيل Wear OS 3مع واجهات استخدام محدّثة، وستدعم العديد من برمجيات وتطبيقات غوغل كما ستدعم تطبيقات مراقبة اللياقة البدنية والصحة من Fitbit.

وستدعم هذه الساعة أيضا تطبيقات خرائط جوجل، وتطبيقات Google Homeو Google Assistant، كما ستجهز بحساسات لقياس معدلات نبض القلب، وحساسات وتطبيقات لمراقبة ساعات النوم ومعدلات راحة المستخدم.

ولم تكشف جوجل عن المواصفات التفصيلية بشكل كامل لساعتها الجديدة أو عن أسعارها، لكن من المتوقع أن تطرحها بشكل رسمي في الأسواق العالمية خريف العام الجاري.