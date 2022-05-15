شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يتوجه للإمارات للعزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ترافقه عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا؛ لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي.