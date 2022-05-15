شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة الدولية توزع مواد إسعاف لـ 20 مركزا لخدمة المهاجرين في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر 44 مجموعة إسعافات أولية لأكثر من 20 مركزًا لمجتمع المهاجرين من مجتمعات نيجيريا واليمن والسودان وسوريا في القاهرة وذلك في إطار الاستجابة لكوفيد 19، لتكون متاحة في مراكز مجتمعات المهاجرين والمنظمات المجتمعية.

وفى وقت سابق نظمت المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري جلسة توعية حول كوفيد 19 لأكثر من 90 مهاجراً من اليمن والسودان وسوريا المقيمين في الإسكندرية وهو المشروع الذي يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي.

ووفق الدولية للهجرة " المنظمة ملتزمة دائمًا بالحفاظ على الاتصال مع المستفيدين وتوسيع نطاق وصولنا إلى مجتمعات المهاجرين الجديدة. ولذلك تم إجراء 7 جلسات توعية، مصممة خصيصًا لاحتياجات المشاركين، للوصول إلى 165 مهاجراً من السودان وجنوب السودان وإريتريا وبوركينا فاسو واليمن.