شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية عن رئيس الإمارات الراحل: أرسى دعائم الخير والبذل والعطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير خليل إبراهيم الذوادى، إن حفل التأبين للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فرصة لنستذكر بكل الفخر إنجازات هذا الرجل على الصعيد الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى صعيد الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع؛ فقد نذر نفسه للسير على هدى والده المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة طيب الله ثراه فحمل الأمانة وأطلع بالدور الكبير في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة هو وإخوانه حكام الإمارات الكرام.

وأعرب، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، عن عزاءه لشـعب الإمارات العربية المتحدة وأسـرة آل نهيان الكرام في هذا المصاب الجلل موضحا أن ذكراه ستظل خالدة تقتدي به الأجيال، فقد أرسى دعائم الخير والبذل والعطاء وكان مخلصاً لوطنه وأمته ومواقف دولة الإمارات العربية المتحدة واضحة وجلية في قضايانا التي نعالجها في جامعة الدول العربية بيت العرب، وكذلك في المنظمات الإقليمية والدولية

وأكد ثقته بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سيسير على نهج والده طيب الله ثراه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكذلك سيرة ونهج أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه.

في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يقول الذوادي إنه تم تخصيص 16 مليار درهم لتطوير البنية التحتية للمطارات والمواني والطرق. ودفع دولة الإمارات لتحقيق المركز الأول في العالم في مؤشـر الوصـول الى الكهرباء .

وأضلف أنه ركز منذ توليه الحكم على تطبيق خطة استراتيجية طموحة، وأشرف على تطوير قطاعي النفط والغاز والصناعات التحويلية وغيرها من المشاريع التنموية والاقتصادية والإنجازات السياسية والإجتماعية والثقافية.

وأشار إلى مبادرة تطوير السلطة التشريعية والعديد من المبادرات والقرارات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة واعتماده على مجال العلوم والتكنولوجيا والإبتكار، مما ساهم في تعزيز المجالات والإرتقاء بمستواها.

وأضاف أنه حقق الكثير من الإنجازات التنموية النوعية في شتى المجالات، وسجلت الدولة حضوراً سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً وإنسانياً قوياً على كافة الصعد. إنجازات كثيرة وراء ها رجل أمن بتطوير بلاده ورخاء شعبه ودوره تجاه وطنه وأمته.