شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شقيق الأسير الفلسطينى "زكريا الزبيدي" مُتأثرًا بجروحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد الأسير الفلسطينى داوود الزبيدى، شقيق الأسير والقيادى زكريا الزبيدى، الأحد، متأثرًا بجروح أصيب بها خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم "جنين" قبل يومين.

كان داوود الزبيدى، وهو من سلالات "جنين" الثائرة، أصيب برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام المخيم الجمعة الماضية.

وأبلغت سلطات الاحتلال الاسرائيلى أمس عائلة المُصاب داوود الزبيدى بأنه مُحتجز لديها وأن حالته الصحية "خطيرة".

وتم نقل "داوود" من مخيم "جنين"، إلى مستشفى داخل أراضى الـ48 لخطورة وضعه الصحى إثر إصابته برصاصه فى البطن خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم "جنين" يوم الجمعة.

يُشار إلى أن والدة الشهيد داوود وشقيقه طه استشهدا خلال اجتياح قوات الاحتلال الاسرائيلى مخيم جنين فى أبريل عام 2002، كما أن أخاه زكريا، عضو المجلس الثورى لحركة "فتح"، هو أحد الأسرى الستة الذين نجحوا فى نيل حريتهم من سجن "جلبوع" شديد الحراسة فى إسرائيل فى شهر سبتمبر الماضى قبل أن يعاد اعتقالهم.