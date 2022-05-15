شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدعو أمريكا للضغط على إسرائيل لوقف إقامة "قطار هوائي" فوق القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، واشنطن للضغط على إسرائيل لوقف إقامة "قطار هوائي " في عمق القدس المحتلة وذلك بعد مُصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على إقامة القطار ورفض جميع الالتماسات التي قدمت ضد هذا المشروع الاستيطاني.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، خط القطار جزءًا لا يتجزأ من حملات تهويد القدس وبلدتها القديمة وتشويه هويتها الحضارية الفلسطينية المسيحية الإسلامية، وجزءا من حملات تغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم .

وأكدت الوزارة أن قرار المحكمة الإسرائيلية دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال جزء من منظومة الاحتلال نفسه وتعمل لخدمة مخططاته الاستعمارية التهويدية، ودليل قاطع على كذب ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين بشأن حرصهم على عدم تغيير الوضع القائم في القدس وبلدتها القديمة ومقدساتها .

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المشاريع الاستعمارية التهويدية وتعتبر إقراراها وتنفيذها تصعيدا إسرائيليًا خطيرًا يهدد ساحة الصراع بانفجارات كبرى يصعب السيطرة عليها.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية سرعة التحرك والضغط على دولة الاحتلال لوقف تنفيذ هذا المشروع فورا، والمنظمات الدولية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو تحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للقدس ومقدساتها.