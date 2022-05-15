شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بالجامعة العربية: مواقف رئيس الإمارات الراحل دعمت العمل العربى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير محمد أبو الخير إنه يتقدم باسم جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا بخالص العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، موضحا أن الأمة العربية فقدت رجلا عمل على دعم الدول العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأضاف أن الشيخ خليفة حمل الكثير من المواقف الداعمة لأمن المنطقة العربية خاصة في السنوات الأخيرة التي اكتنفتها حالة من عدم الاستقرار، وهي المواقف التي لا يمكن نسيانها، معربا عن خالص التعازى للامارات حكومة وشعبا في هذا المصاب الأليم.

كما أعرب عن خالص التهنئة للشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا لدولة الإمارات بالإجماع من قبل المجلس الاعلى للاتحاد، ليسير على نفس النهج الذي تبناه سلفه في رفعة بلاده وتعزيز الامتين العربية والإسلامية.