الجمبسوت القطن لإطلالة مريحة موضة صيف 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

الجمبسوت تمثل نجمة الموضة النسائية في صيف 2022 لتمنح المرأة إطلالة عملية تجمع بين الأناقة والراحة.



وأوضحت مجلة “Instyle” المعنية بالموضة والجمال، أن الجمبسوت تأتي هذا الموسم مصنوعة من القطن أو الكتان مع أرجل ذات قصة واسعة لتوفر للمرأة تهوية جيدة وراحة فائقة أثناء الارتداء.

وأضافت أن الجمبسوت تمتاز هذا الصيف بحمّالات عريضة وقصة تسلط الضوء على الوسط، في حين يصل طولها إلى الكاحل.

وبالنسبة للألوان، تكتسي الجمبسوت بالألوان الترابية والطبيعية مثل البيج والرمادي والكاكي.

وتمتاز الجمبسوت بتنوع إمكانيات تنسيقها مع الأحذية؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقها مع شبشب أو حذاء رياضي، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقها مع صندل صيفي أنيق.