شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الشرطة العراقية تعتقل سبعة متهمين بالإرهاب فى العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الشرطة الاتحادية العراقية، الأحد، من اعتقال سبعة متهمين بالإرهاب فى العاصمة بغداد، مؤكدة فى بيان صحفى لها أن "مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية فى قيادة شرطة بغداد اعتقلت سبعة متهمين بالإرهاب خلال المتابعة الأمنية، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضافت الشرطة العراقية أن "القوات الأمنية المسيطرة على مناطق التاجى، وأبو غريب الجديد، والمعامل، والدورة، والتحرير، ألقت القبض على متهم واحد فى كل منها وفق قضايا تتعلق بالإرهاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".