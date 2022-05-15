شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء حذر فى جنزور الليبية بعد اشتباكات بالأسلحة والثقيلة المتوسطة غرب طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس هدوء حذر بعد اشتباكات عنيفة بين عناصر مسلحة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين كتيبة 55 التى يتزعمها معمر الضاوى التابع لجهاز دعم الاستقرار وكتيبة فرسان جنزور.

وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى تواصل الاشتباكات المتقطعة فى محيط منطقة كوبري17 ومفترق الدوادى ومنطقة صياد حتى ساعات الصباح الأولى، مع وصول قوات لدعم الطرفين المتناحرين، واندلعت الاشتباكات بعد قيام كتيبة فرسان جنزور بتفعيل بوابة أمنية فى مثلث جميلة، بعد توتر أعقب مقتل المدعو وليد القط القيادى فى الكتيبة 55 على يد قوات تابعة لجهاز الردع والمتهم بجرائم قتل وخطف وابتزاز قبل أيام، الأمر الذى أدى لمبادرة الكتيبة 55 بالهجوم واستهدف الدورية الأمنية المتمركزة فى منطقة يتنازع الطرفان السيطرة عليها.

وأظهرت فيديوهات متداولة تحرك دبابات ثقيلة فى شوارع طرابلس وسط أنباء عن استهداف محطة غرب طرابلس لتوليد الكهرباء، والتى يتواجد داخلها طواقم تابعة لشركات إنشائية أجنبية، فيما وجهت عائلات عالقة بأماكن الاشتباكات نداء استغاثة لإخراجها من المنطقة وعلّقت الدراسة فى المؤسسات التعليمية، كما أدت الاشتباكات إلى تضرر المحال التجارية ومنازل المواطنين فى محيط مناطق الاشتباك، وسط جهود لاحتواء الوضع وأنباء عن سقوط ضحايا بين المدنيين.