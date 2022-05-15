شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين لتأبين رئيس الإمارات الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الأحد، إجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك لتأبين رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد، والذى وافته المنية الجمعة الماضي.

وقال مندوب دولة لبنان لدى جامعة الدول العربية، علي الحلبي، إن الشيخ خليفة كان ثمرة لشجرة زايد المثمرة، حيث حقق إنجازات كبيرة على كافة الأصعدة، حيث ساهم في رفعة مكانة بلاده، سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي.

وشدد على العلاقة القوية التي جمعت بين الرئيس الإماراتي الراحل ودولة لبنان، موضحا أنه ساهم بدور كبير في دعم الدول العربية خلال سنوات عمله.

واعتبر أن رحيله يبقى مؤلما سواء لدولة الإمارات أو للدول العربية، معربا عن عزاء لبنان حكومة وشعبا في هذا المصاب الاليم.