شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات الشيخ محمد بن زايد رئيسا للدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رحب مجلس الوزراء الكويتي بانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للإمارات .. منوها بأن هذا الإجراء يعكس صلابة وتلاحم أعضاء الاتحاد وأبناء الشعب الإماراتي بما يجسده من حرص على استمرار النهج الحكيم الذي سار عليه الراحل الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله واستمر على خطاه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .
وأكد مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأحد، ثقته الكاملة بقدرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مواصلة المسيرة لدولة الإمارات على طريق التقدم والازدهار واستكمال دورها البارز بما عرف عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من حكمة وخبرة والتزام بالقيم والثوابت المبدئية الأصيلة التي تميز النهج القويم الذي تسير عليه دولة الإمارات منذ نشأتها.