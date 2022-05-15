الكويت ترحب بانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات الشيخ محمد بن زايد رئيسا للدولة

وأكد مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأحد، ثقته الكاملة بقدرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مواصلة المسيرة لدولة الإمارات على طريق التقدم والازدهار واستكمال دورها البارز بما عرف عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من حكمة وخبرة والتزام بالقيم والثوابت المبدئية الأصيلة التي تميز النهج القويم الذي تسير عليه دولة الإمارات منذ نشأتها.