شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية: الاحتلال يسعى لتزييف الوعى وطمس الهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير سعيد أبو علي، إن عمليات الاستهداف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تمتد إلى المناهج التعليمية وذلك بهدف تزييف الوعي وطمس الهوية العربية الفلسطينية.

وأضاف أبو على، في تصريحات على هامش اجتماع لجنة البرامج التعليمية الموجهة للطلبة العرب بالاراضي المحتلة، أن السلوك الذي تمارسه قوات الاحتلال يصب في منهج يقوم على سرقة وطن وتهجير شعب ليس فقط عبر احتلال الأرض وإنما ايضا من خلال احتلال ارادة الفلسطينيين، وهو ما يقاومه الشعب الفلسطيني على مدار عقود طويله بصموده وتضحياته ونضاله طويل الأمد.

واستطرد أبو علي إن الاصرار الفلسطيني يمتد إلى ضرورة الحفاظ على هويته في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لتدمير المنهج الوطني الفلسطيني، وهو ما يبدو واضحا في مدينة القدس، موضحا أن الاحتلال لا يكتفي بالعمل داخل الوطن وإنما يسعى لملاحقة المنظمات والجهات الممولة للعملية التعليمية في الأراضي المحتلة، عبر التحريض على المناهج التعليمية الفلسطينية والعمل على تأليب المجتمع الدولي ضدها بإطلاق دعاوى كاذبة.