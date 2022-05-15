شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع لجنة البرامج التعليمية للطلبة العرب بالأراضى المحتلة بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الاحد، اجتماعات لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة، بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة فلسطين، خلفا لجمهورية مصر العربية.

واستهل الاجتماع أعماله بقراءة الفاتحة على شهداء فلسطين، في ذكرى النكبة، والتي وصفها مندوب دولة فلسطين بالذكرى السوداء على الشعب الفلسطيني.

وتركز اعمال اللجنة على البرامج التعليمية للطلبة العرب في الأراضي المحتلة في ظل العديد من الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال في حق الفلسطينيين.

وتهدف اللجنة إلى مواجهة التحديات التي تفرضها سلطات الاحتلال، وفي مقدمتها الاعتداءات المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المؤسسات التعليمية الفلسطينية، والتضييقات والإجراءات المستمرة التي تتعمد سلطات الاحتلال إتخاذها بهدف عرقلة وضرب المسيرة التعليمية الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين والعرب في الأراضي العربية المحتلة من أبسط حقوقهم وفي مقدمتها حقهم في التعليم.