شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: إصابة جنديين اثنين فى تبادل لإطلاق النار مع مسلح شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأكد الجيش أن "دورية من مديرية المخابرات في منطقة "ضهر نصار" ألقت القبض على مواطن لإقدامه على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه المركز العسكري في المنطقة مما أدى إلى إصابة جنديين اثنين، وقد ردت عناصر المركز على مطلق النار بالمثل ما أدى إلى إصابته، وتم ضبط السلاح الحربي المستخدم مع ذخيرته.

ويقوم الجيش اللبناني بانتشار مكثف على طول الأراضي اللبنانية اليوم لتأمين إجراء الانتخابات النيابية.