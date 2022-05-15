الأرجنتين تدين مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وتدعو لتحقيق مستقل

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القاهرة - سامية سيد - أدانت الأرجنتين، مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي تم أطلاق النار على رأسها الأربعاء الماضى في الضفة الغربية أثناء تغطيتها مداهمات للجيش الإسرائيلى، ودعت إلى تحقيق مستقل لتوضيح ما حدث، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

ونشرت وزارة الخارجية الأرجنتينية عبر حسابها على موقع "تويتر" أن "الجمهورية الأرجنتينية تدين جريمة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي وقعت في جنين ممارسة لدورها الصحفي، وما تلاها من إجراءات الشرطة في جنازتها"، مضيفا أن "إجراء تحقيق مستقل ضروري لتوضيح ما حدث".

وأقيمت جنازة أبو عاقلة الجمعة الماضية في القدس الشرقية بحضور الآلاف من الحاضرين.

وأعلنت شرطة إسرائيل، أمس السبت، أنها ستجري تحقيقًا في تصرفات وكلائها خلال الجنازة ، ردًا على موجة انتقادات من المجتمع الدولي ، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد أن انتشرت صور لرجال شرطة إسرائيليين يضربون فلسطينيين وهم يحملون نعش أبو عقله بالعصي ، مما أدى إلى سقوطه تقريبًا.

وكانت أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا، أعربت عن حزنها لمقتل الصحفية الفلسطينية ، مؤكدة أنها مذهولة من وفاتها ويجب التحقيق في مقتلها بشفافية، مشيرة إلى جنازتها لم تتم في سلام وكرامة.

ونقل الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الألمانية عبر تويتر، تصريح أنالينا، التى قالت فيه: "أنا مذهولة بوفاة شيرين أبو عاقلة، تعتمد الديمقراطية على عمل الصحفيين الشجعان، من المهم أن يتم التحقيق في وفاتها بشفافية. كما أنني شخصياً مصدومة من أن جنازتها لم تتم في سلام وكرامة"