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اليمن: هجومان حوثيان على الحديدة بطائرتين مسيرتين

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القاهرة - سامية سيد - وقالت القوات المشتركة، وفقا لما أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، إنها تعرضت لهجمات بطيران مسير تابع لجماعة الحوثى، مشيرة إلى أن الهجومين استهدفا مواقع جنوب الحديدة.

وأضافت أن هذه الهجمات ستنضم إلى قائمة خرق الحوثي للهدنة الأممية.

وأعلن الجيش اليمنى، أمس أن جماعة الحوثي، ارتكبت يومي الخميس والجمعة الماضيين، 165 خرقا للهدنة الأممية في عدة جبهات بمأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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