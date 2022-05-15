شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: هجومان حوثيان على الحديدة بطائرتين مسيرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت القوات المشتركة، وفقا لما أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، إنها تعرضت لهجمات بطيران مسير تابع لجماعة الحوثى، مشيرة إلى أن الهجومين استهدفا مواقع جنوب الحديدة.

وأضافت أن هذه الهجمات ستنضم إلى قائمة خرق الحوثي للهدنة الأممية.

وأعلن الجيش اليمنى، أمس أن جماعة الحوثي، ارتكبت يومي الخميس والجمعة الماضيين، 165 خرقا للهدنة الأممية في عدة جبهات بمأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع.