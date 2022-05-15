شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان: الدولة بكل أجهزتها مستنفرة لإنجاز الانتخابات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال ميقاتي بعد الأدلاء بصوته إن الدولة بكل أجهزتها مستنفرة لإنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي، موضحا أن الأمور تسير على ما يرام، وأن نسبة الاقتراع الصباحية جيدة، مؤكداً على أهمية توفير الكهرباء في مراكز الاقتراع خلال الليل.

ودعا ميقاتي اللبنانيين إلى اختيار الأفضل ومن يرونه مناسبا، مؤكدا أن الدولة استعدت لهذا الاستحقاق وجندت مائة ألف عنصر لإجراء الانتخابات، مثنيا على كل الجهود التي بذلت وستبذل من القضاة والموظفين والأمنيين، راجيا أن تحمل الأيام المقبلة الخير للبنان.

جدير بالذكر أن طرابلس هي إحدى ثلاث دوائر صغرى تابعة للدائرة الكبرى (الشمال الثانية)، ومخصص لها ثماني مقاعد منها خمس مقاعد للطائفة السنية ومقعد للطائفة العلوية ومقعد للمارونيين ومقعد للروم الأرثوذكس، ويتنافس في طرابلس 11 قائمة في الانتخابات التي تجري في الداخل اليوم بنظام القائمة النسبية على يوم واحد فقط.