شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال الانتخابات النيابية اللبنانية وسط إجراءات أمنية مشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويحق لثلاثة ملايين و967 ألفا و507 مواطنا التصويت بالانتخابات اليوم بينهم مليونا و945 ألفا و120 ناخبا من الذكور فيما يبلغ عدد الناخبات الإناث 2 مليونين و22 ألفا و387 ناخبة.

ويتنافس في الانتخابات التي تجري بنظام القائمة النسبية فقط حوالي 718 مرشحا ضمن 103 قوائم انتخابية في 15 دائرة كبرى تضم 26 دائرة صغرى على مستوى لبنان على 128 مقعدا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم.

وتعد أعمال التصويت اليوم المرحلة الرئيسية والأخيرة من الانتخابات النيابية التي بدأت أعمالها يوم السادس من مايو الجاري، بالمرحلة الأولى لتصويت المغتربين في 10 دول ثم المرحلة الثانية يوم 8 مايو من انتخابات المغتربين في 48 دولة بنسبة مشاركة للبنانيين في الخارج بلغت 63 %، ثم أجريت الخميس الماضي عملية تصويت الموظفين المكلفين بمهام انتخابية اليوم والتي بلغت نسبة المشاركة فيها 84%.