طقس الخليج.. رياح فى السعودية وصحو بالإمارات وحار بالكويت

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السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، نشاط في الرياح السطحية تصل سرعة الرياح معها 50كم/ساعة مما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية. في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة على مناطق الشرقية، الرياض وجنوب المملكة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة. كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف.