شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح فى السعودية وصحو بالإمارات وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج.
السعودية:
توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، نشاط في الرياح السطحية تصل سرعة الرياح معها 50كم/ساعة مما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية. في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة على مناطق الشرقية، الرياض وجنوب المملكة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة. كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف.
الإمارات:
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً شرقاً، تميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصةً على البحر تكون مثيرة للغبار نهاراً.
حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س .
الموج في الخليج العربي مضطرب إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:40 والمد الثاني عند الساعة 00:38 والجزر الأول عند الساعة 18:16 الجزر الثاني عند 07:22.
الكويت:
وفى الكويت حار نهارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .
وفى المساء معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .